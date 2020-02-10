Юшков объяснил, как Россия избежит санкций против способного достроить «СП-2» судна

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» направилось из порта Находки в Сингапур. Российские власти специально не указывают Балтийское море в качестве конечной точки для корабля, чтобы руководство США не смогло заранее ввести «Академика Черского» под санкции, создав проблемы для использования судна на местах строительства «Северного потока – 2», считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Судно покинуло порт Находки на Дальнем Востоке в воскресенье, 9 февраля. По данным навигационного портала Vesselfinder, трубоукладчик по плану прибудет в сингапурский порт 22 февраля. При этом отмечается, что дальнейший его путь пока неясен.

Известно, что «Академик Черский» считают одним из вариантов завершения строительства «Северного потока – 2». В декабре министр энергетики Александр Новак отмечал, что завершить строительство газопровода можно в течение нескольких месяцев даже без участия иностранных подрядчиков. Однако российскому судну понадобится время на дополнительную подготовку. Кроме того, путь с Дальнего Востока в Балтику займет время.

Игорь Юшков в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что российское судно не обязательно сразу должно идти к месту строительных работ в Балтийском море.

«В Сингапуре судно может завершить какую-либо модернизацию. С одной стороны, он [»Академик Черский»] способен выполнять те работы, которые нужны для достройки «Северного потока – 2», — отметил Юшков. — С другой стороны, в последнее время судно работало на шельфе Сахалина и укладывало трубы меньшего диаметра. За то время, которое он стоит, «Академик Черский» определенную перенастройку уже прошел».

При этом российское руководство, по мнению эксперта, может специально не обозначать Балтийское море как конечную точку для трубоукладчика, даже если корабль сразу туда пойдет, чтобы избежать политического давления США.

«Нужно указывать промежуточные точки, чтобы у американцев не было оснований заранее ввести судно под санкции. Основная проблема, которую они могут сделать, — это запретить оказывать услуги по страхованию этому судну. Без страховки судно ни в один порт не пустят и могут быть проблемы с проходом проливов», — рассказал собеседник ФАН.

Российское судно будет идти полтора или два месяца, а в этот весенний период начнется сезон навигации в Балтийском море, и в нем будет меньше штормов, утверждает Юшков.

«Пока будет идти «Академик Черский» российское руководство делает ставку на то, чтобы договориться с датчанами по подключению к достройке «Северного потока – 2» трубоукладочной баржи «Фортуна», которая находится в немецком порту. Это судно укладывало весь российский участок «Северного потока – 2». Однако оно не имеет системы динамического позиционирования, а поэтому в датской акватории сейчас работать не может», — подытожил он.

Юшков также считает, что сейчас «идет гонка со временем, а именно успеют ли американцы ввести новые санкции или применят текущие», которые могут создать проблему для достройки газопровода. По его словам, по этой причине расчет идет на два судна.

Ранее сообщалось, что официальные представители инвесторов проекта «Северный поток — 2», европейские компании Shell и Wintershall Dea, не предпринимают никаких действий в связи с угрозой введения новых санкций США. В компаниях отказались предположить сроки запуска «Северного потока — 2», ссылаясь на то, что их роль сводится к кредитованию проекта и никак не затрагивает аспекты непосредственно строительства газопровода.

Напомним, в конце прошлого года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Президент РФ Владимир Путин указывал, что окончание строительства трубопровода будет отодвинуто на несколько месяцев, но выразил надежду, что газ будет запущен по трубе до конца года. По словам президента компании «Газпром» Алексея Миллера, российская сторона сможет сама достроить «Северный поток — 2», но на это понадобится немного больше времени.

Американцы выступают против «Северного потока — 2», поскольку хотят поставлять Европе свой сжиженный природный газ. При этом цена на их ресурс в разы превышает стоимость на российский газ. Многие европейские страны высказались за строительство газопровода «Северный поток — 2», поскольку заинтересованы в бесперебойной поставке голубого топлива.