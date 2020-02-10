Директор МакSим допустила уход певицы со сцены навсегда

Москва, 10 февраля. Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала о состоянии здоровья артистки. По ее словам, МакSим намерена вернуться на сцену, когда поправит свое здоровье.

По словам Соколовой, этого может не произойти. Как передает телеканала НТВ, врачи настаивают на длительном сроке реабилитации артистки.

«Если она будет чувствовать силы, будет нормально спать и будет хорошо себя чувствовать, то когда-нибудь она вновь выйдет на сцену. Если все это будет в вялотекущей форме, то она этим заниматься не будет», — объяснила она.

Как уточнила Соколова, у исполнительницы головные боли, бессонница, у нее болят ноги, голова. При этом неврологи говорят, что это посттравматический синдром.

Ранее стало известно, что МакSим госпитализировали из-за осложнений после дорожно-транспортного происшествия. На данный момент врачи не озвучили конкретный диагноз, однако сообщалось, что у певицы есть проблемы с сосудами головного мозга и ушибы позвоночника.

Напомним, СМИ писали, что МакSим приостанавливает свою творческую деятельность из-за проблем со здоровьем.

Стоит отметить, что в апреле 2019 года МакSим попала в автомобильную аварию, в результате которой получила серьезные травмы. После этого певица проходила длительный курс лечения и реабилитации и была вынуждена прервать концертную деятельность.

Соколова извинилась перед фанатами певицы за отмену предстоящих концертов, а также попросила отнестись с пониманием к данной ситуации. Она призвала уважать решение артистки, отметив, что вопрос здоровья является главным для нее в данный момент.