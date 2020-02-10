Посол Келин заявил, что РФ будет добиваться встречи со Скрипалями

Лондон, 10 февраля. РФ будет добиваться встречи со Скрипалями, надеемся, что они живы, здоровы и свободны. Об этом заявил в понедельник журналистам посол России в Британии Андрей Келин.

По словам российского дипломата, по россиянам Сергею Скрипалю и его дочери Юлии в настоящее время новых сведений нет, а тем временем «приближается вторая годовщина их фактической изоляции».

«Англичане утверждают, что они живы, но якобы не хотят общаться ни с консулами, ни с журналистами. Мы по-прежнему считаем это недобросовестной позицией и нарушением международного права. Консульские конвенции и существуют для того, чтобы государство не могло просто так спрятать иностранцев. Будем добиваться встречи со Скрипалями, хотим убедиться, что они живы, здоровы и свободны», — заявил Келин в интервью kp.ru.

Он также обрати внимание на то, что, невзирая на все политические разногласия и проблемы, Москве и Лондону удалось сохранить несущую конструкцию отношений — бизнес и культуру.

Напомним, в начале марта 2018 года граждане РФ Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери. Согласно версии британских следователей, к отравлению Скрипалей химическим веществом под названием «Новичок» причастна российская сторона, Москва это категорически отрицает.

Как отмечал АиФ.ru, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что дело бывшего офицера Главного разведывательного управления (ГРУ) Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия доказательств виновности РФ. Лондон до сих пор не представил ни единой улики на этот счет.