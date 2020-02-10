Хоакин Феникс получил «Оскара» за роль в «Джокере»

Лос-Анджелес, 10 февраля. Американский актер Хоакин Феникс стал обладателем премии «Оскар» за роль в фильме «Джокер». Феникс получил золотую статуэтку в номинации «Лучший актер».

Конкурентами актера, воплотившего на экране злодея из Готэм-сити, были Леонардо Ди Каприо («Однажды в… Голливуде»), Антонио Бандерас («Боль и слава»), Адам Драйвер («Брачная история») и Джонатан Прайс («Два папы»). Этот «Оскар» стал первым в жизни Феникса. Выступая на церемонии, актер обратил внимание на важность защиты прав животных.

#Oscars Moment: Joaquin Phoenix wins Best Actor for his work in @jokermovie. pic.twitter.com/M8ryZGKGHV — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Мировая премьера «Джокера» режиссера Тодда Филлипса состоялась 31 августа 2019 года. В российских кинотеатрах фильм начали показывать в октябре. Психологический триллер Филлипса рассказывает о становлении одного из главных персонажей вселенной DC Comics и антагониста супергероя Бэтмена. Сборы «Джокера» в мире составили больше миллиарда долларов.

92-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств прошла 9 февраля в театре Dolby в Голливуде. Победителем в главной номинации — «Лучший фильм» — стала кинокартина «Паразиты» корейского режиссера Пона Джун-хо. Статуэтку в номинации «Лучшая актриса» завоевала Рене Зеллвегер за роль в фильме «Джуди», а приз за мужскую роль второго плана забрал Брэд Питт за фильм «Однажды в… Голливуде».