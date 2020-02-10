Пушков пошутил над «сплошным расстройством» Украины из-за решения СЕ

Москва, 10 февраля. Сенатор РФ Алексей Пушков в своем аккаунте в Twitter пошутил над недовольством МИД Украины, разочарованным из-за принятой Советом Европы (СЕ) процедуры реагирования на нарушения устава членами организации.

В своем блоге Пушков заметил, что для Киева в СЕ «все идет не так».

«Санкции ПАСЕ отменила, Россия вернулась. Попытка вновь лишить ее полномочий провалилась. Группа «Балтик+» впала в ступор. Санкционный механизм изменен не в пользу Украины. Сплошное расстройство», – прокомментировал сенатор.

Напомним, ранее в воскресенье МИД Украины заявил, что считает новую процедуру, принятую СЕ неэффективной. По мнению Киева, она не будет давать возможности наказывать страны – члены организации за нарушения.

По словам украинского дипведомства, они голосовали против данного решения. Кроме того, в министерстве предположили, что новая процедура реагирования на нарушение устава только усугубит мировоззренческий кризис в СЕ, который якобы наступил «решения вернуть Россию», пишет «Газета.ru».

Однако основные претензии Украины к Европе возникли из-за того, что в конце января Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) ратифицировала полномочия РФ в полном объеме. Данное решение было поддержано 96 делегатами, против высказались лишь 44 человека.