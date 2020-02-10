Стивен Кинг продал российской школьнице права на экранизацию за доллар

Москва, 10 февраля. Писатель Стивен Кинг в США подписал контракт с 16-летней Дианой Костыриной из Томска и продал ей права на экранизацию рассказа «Женщина в палате» по программе Dollar Baby.

Отмечается, что стоимость сделки составила один доллар. Как пишет РИА Новости, как рассказала сама школьница, она получила положительный ответ буквально через сутки после того, как отправила заявку и портфолио.

Как уточнила девочка, в условиях контракта указано, что должен быть снят короткометражный фильм до 40 минут.

«Мы хотим немного изменить концовку, сделать ее более оптимистичной, чтобы не было такого тяжелого остатка, который остается после прочтения рассказа», — объяснила она.

Ожидается, что картина дебютирует осенью 2020 года на ежегодном международном фестивале Dollar Baby Russia, который пройдет в Краснодаре.

Сделка была заключена по американской программе Dollar Baby, которая позволяет школьникам со всего мира выкупить у Стивена Кинга авторские права на один год.

Рассказ «Женщина в комнате» написан в 1978 году. В нем показана эмоционально тяжелая и достаточно грустная история о том, что иногда приходится сделать для близкого человека. Ранее произведение уже было экранизировано в 1983 году. Режиссером короткометражки выступил Фрэнк Дарабонт, который известенсвоими удачными экранизациями романов Стивена Кинга — «Побег из Шоушенка», «Зеленая миля» и других.

Ранее Кинг удалил свой аккаунт в Facebook и пожаловался на социальную сеть в Twitter. Кинг написал в Twitter, что удаляет свою страницу в Facebook из-за лживой информации, которая допускается в политической рекламе. Кроме этого, он сомневается насчет сохранности персональных данных пользователей.