Два ребенка из России погибли при столкновении катеров у Пхукета

Бангкок, 10 февраля. Два ребенка из России погибли при столкновении двух скоростных катеров у побережья Пхукета в Таиланде. Об этом сообщила больница острова.

«Больница, в которую доставили пострадавших в столкновении россиян, подтвердила гибель двух российских детей шести и двенадцати лет», — рассказал заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Пронин.

Два катера столкнулись в Таиланде у восточного побережья Пхукета утром 10 февраля. На одном из катеров находились 39 туристов из России, на другом — экипаж, состоящий из таиландцев. В результате ЧП пострадали более 20 россиян и три гражданина Таиланда. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, один из катеров принадлежит фирме, которая регулярно перевозила русскоговорящих туристов. Причины инцидента на данный момент устанавливаются.

В посольстве РФ в Таиланде Федеральному агентству новостей ранее сообщили, что в дипломатическом представительстве отслеживают судьбу всех пострадавших россиян.