Россияне смогут выбрать любую национальность при переписи населения

Москва, 10 февраля. Жители России смогут самостоятельно выбрать свою национальность при переписи населения в текущем году. Об этом заявил первый зампред Комитета Государственной Думы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

Парламентарий напомнил, что 26-я статья Конституции России, запрещает принуждать граждан определять собственную национальность.

«Как он себя назовет, так и должно записываться в анкетах», — цитирует депутата «Парламентская газета».

По словам Гильмутдинова, помимо россиян, в рамах переписи опросят проживающих на территории России на временной или постоянной основе иностранных граждан.

Депутат также отметил, что содержание переписных листов будет переведено на 10 языков, в том числе на английский, татарский и китайский. Это делается для того, чтобы человек мог ответить на вопросы на родном языке, если ему так «комфортнее».

Гильмутдинов подчеркнул, что полученные в результате переписи сведения важны для формирования государственной политики. На их основании будут формироваться госпрограммы в различных сферах: от образования до пространственного развития

Всероссийская перепись населения пройдет осенью текущего года, с 1 по 31 октября. В ней будут участвовать почти 300 тысяч переписчиков, заявил замруководителя Федеральной службы государственной статистики Павел Смелов. Каждый переписчик будет обязан иметь соответствующий бейджик.

Поучаствовать в переписи можно будет двумя способами: ответив на 23 вопроса на портале госуслуг или пообщавшись непосредственно с переписчиком. Также для участия в переписи можно самостоятельно посетить любой центр МФЦ.