Более 20 россиян пострадали при столкновении катеров в Таиланде

Бангкок, 10 февраля. В Таиланде при столкновении двух скоростных катеров с путешественниками пострадали 20 россиян. Данную информацию Федеральному агентству новостей подтвердили в посольстве РФ в Таиланде.

Как сообщил ФАН в Министерстве иностранных дел РФ, ЧП произошло около трех часов назад, поэтому информация о том, что на борту были россияне, поступила только что. В данный момент диппредставительство РФ в Таиланде выясняет, сколько точно пострадало граждан РФ.

«Сотрудники диппредставительства отслеживают судьбу каждого, кто и куда госпитализирован. По предварительным данным, пострадал 21 россиянин», – сообщил источник ФАН в МИД РФ.

Подробности произошедшего выясняются.