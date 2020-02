«Паразиты» получили «Оскар» в номинации «Лучший фильм»

Лос-Анджелес, 10 февраля. Драма корейского режиссера Пона Джун-хо «Паразиты» получила премию «Оскар» в главной номинации — за лучший фильм. Кроме того, лента взяла статуэтку как лучшая картина на иностранном языке. Онлайн-трансляцию мероприятия ведет телеканал ABC.

Картина повествует о непростой жизни обычной корейской семьи, которая живет в грязном подвале. Как-то раз приятель семейства, уезжая на стажировку в другую страну, предлагает тому заменить его и поработать репетитором у старшеклассницы в семье богачей. Достав фейковый диплом о высшем образовании, парень отправляется в роскошный коттедж и производит на хозяйку дома самое приятное впечатление. Одновременно парню в голову приходит интересный план по трудоустройству родной сестры, а позже — и родителей.

