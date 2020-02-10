Судно «Академик Черский» покинуло порт Находки. События дня. ФАН-ТВ

«Академик Черский» покинул Находку
Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» отправляется в новое путешествие. Корабль покинул порт Находки и сейчас держит путь в Сингапур, о чем говорят данные мониторинга Vesselfinder. Вероятно, оттуда транзитом через Суэцкий канал и другие акватории «Академик Черский» сможет добраться до Балтийского моря, хотя официально его маршрут не объявлен. Дело в том, что именно это судно, как заявляли российские власти, может достроить «Северный поток — 2». Сейчас работа над газопроводом из России в Германию временно остановлена, ведь ключевой подрядчик (швейцарская компания Allseas) покинула Балтику из-за санкций США. Сроки сдачи затянулись на неопределенное время, впрочем, об отмене «Северного потока — 2» речи не идет.
Число жертв коронавируса приблизилось к тысяче
Число жертв коронавируса постепенно движется к тысячи. От вызванной им пневмонии скончались уже 910 человек, а заразились уже порядка 36000. По количеству летальных исходов это превышает масштабы других эпидемий: вспышку атипичной пневмонии начала 2000-х все в том же Китае и так называемый респираторный синдром на Ближнем Востоке, зафиксированный в 2012 году. Новая инфекция, напомним, впервые дала о себе знать в минувшем декабре в китайском городе Ухань, где проживает свыше 10 млн человек. Именно там выявлено большинство заболевших. Сейчас он, как и многие другие поселения в провинции Хубэй, находится на карантине.
Названа причина аварии Boeing в Усинске
СК РФ назвал предварительную версию ЧП с самолетом в Усинске. Жесткая посадка Boeing 737, летевшего из Москвы, случилась из-за поломки шасси. Это и привело к тому, что вчера воздушное судно ударилось о взлетно-посадочную полосу, проехав по ней «брюхом». В компании UTair, которой принадлежит лайнер, добавили, что посадка сопровождалась резким порывом ветра. Кроме того, уже на земле произошел небольшой разлив топлива, но пожарные, к счастью, сработали быстро и возгорания не допустили. По уточненным данным, на борту находились 100 человек, из них двое с незначительными травмами обратились к врачам.
Лавров: Россия поддержит обмен послами с Украиной
Россия поддержит обмен послами с Украиной, если такое решение вдруг будет принято. Об этом глава нашего МИД Сергей Лавров рассказал «Российской газете». Так министр ответил на информацию о том, что вернуть дипломатов, возможно, захочет украинский президент Владимир Зеленский. Лавров напомнил: ранее из-за ситуации с Крымом именно Киев отозвал своего посла из нашей страны. Затем то же самое сделала и Москва. Двусторонние встречи на этом фоне прекратились, если, конечно, не считать переговоры в «нормандском формате». К слову, восстановить отношения было бы символично уже сегодня, ведь 10 февраля в России отмечают День дипломатического работника. И Лавров по этому случаю обратился к коллегам:
«Дипломат – прежде всего патриот. Честность, порядочность, надежность, владение пером и словом, обширная эрудиция, готовность работать с полной самоотдачей – его отличительные черты. <…> Желаю всем вам доброго здоровья, благополучия, новых свершений на благо России. Еще раз с нашим праздником», — заключил министр.