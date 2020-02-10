Судно «Академик Черский» покинуло порт Находки. События дня. ФАН-ТВ

«Академик Черский» покинул Находку Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» отправляется в новое путешествие. Корабль покинул порт Находки и сейчас держит путь в Сингапур, о чем говорят данные мониторинга Vesselfinder. Вероятно, оттуда транзитом через Суэцкий канал и другие акватории «Академик Черский» сможет добраться до Балтийского моря, хотя официально его маршрут не объявлен. Дело в том, что именно это судно, как заявляли российские власти, может достроить «Северный поток — 2». Сейчас работа над газопроводом из России в Германию временно остановлена, ведь ключевой подрядчик (швейцарская компания Allseas) покинула Балтику из-за санкций США. Сроки сдачи затянулись на неопределенное время, впрочем, об отмене «Северного потока — 2» речи не идет.

Число жертв коронавируса приблизилось к тысяче Число жертв коронавируса постепенно движется к тысячи. От вызванной им пневмонии скончались уже 910 человек, а заразились уже порядка 36000. По количеству летальных исходов это превышает масштабы других эпидемий: вспышку атипичной пневмонии начала 2000-х все в том же Китае и так называемый респираторный синдром на Ближнем Востоке, зафиксированный в 2012 году. Новая инфекция, напомним, впервые дала о себе знать в минувшем декабре в китайском городе Ухань, где проживает свыше 10 млн человек. Именно там выявлено большинство заболевших. Сейчас он, как и многие другие поселения в провинции Хубэй, находится на карантине.

Названа причина аварии Boeing в Усинске СК РФ назвал предварительную версию ЧП с самолетом в Усинске. Жесткая посадка Boeing 737, летевшего из Москвы, случилась из-за поломки шасси. Это и привело к тому, что вчера воздушное судно ударилось о взлетно-посадочную полосу, проехав по ней «брюхом». В компании UTair, которой принадлежит лайнер, добавили, что посадка сопровождалась резким порывом ветра. Кроме того, уже на земле произошел небольшой разлив топлива, но пожарные, к счастью, сработали быстро и возгорания не допустили. По уточненным данным, на борту находились 100 человек, из них двое с незначительными травмами обратились к врачам.