Автор «Паразитов» получил «Оскар» как лучший режиссер

Нью-Йорк, 10 февраля. Южнокорейский режиссер и сценарист Пон Чжун Хо получил «Оскар» за фильм «Паразиты». Премия ему была вручена сегодня на 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

По словам Пон Чжун Хо, он не ожидал получит статуэтку в номинации «Лучший режиссер». По его словам, он хотел бы распилить «Оскар» и поделить с другими номинантами. Кроме того, в своей речи он отметил творчество американского кинорежиссера Мартина Скорсезе, назвав его «свои кумиром».

Как сообщает ТАСС, кроме южнокорейского режиссера на награду также претендовал Сэм Мэндес, Квентин Тарантино, Мартин Скорсезе и Тодд Филлипс.

По сюжету «Паразитов», сын из небогатой корейской семьи уезжает на стажировку за границу, где ему выпадает шанс устроиться репетитором старшеклассницы в богатую семью Пак. Главный герой подделывает диплом о высшем образовании и переезжает жить в особняк богатой семьи в роли учителя.