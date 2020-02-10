Россияне поддерживают предложенные президентом изменения в Конституцию

Москва, 10 февраля. Подавляющее большинство россиян знает о предложенных президентом РФ Владимиром Путиным изменениях Конституции РФ, поддерживает их и готово участвовать в соответствующем всероссийском опросе. Такие данные содержатся в проведенном по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) исследовании «Левада-центра».

Опрос показал, что о предложениях главы государства знают почти 60%, об их сути и содержании хорошо осведомлены еще 25%. Подавляющее большинство (71%) респондентов ответил положительно на вопрос о том, считают ли они возможным внесение изменений в Конституцию РФ. Затруднились ответить 13%, 16% высказались против.

Также респондентам завали вопросы в формате «если говорить об отдельных предложениях, то вы поддерживаете или не поддерживаете» конкретную поправку.

«Наибольшей поддержкой граждан пользуются предложения об обязательной индексации пенсий (92%), закреплении минимального размера оплаты труда (83%), почти 80% поддержали запрет для чиновников иметь иностранное гражданство или вид на жительство и право президента освобождать судей Конституционного и Верховного судов (76%), если они совершили проступки», — цитирует материалы опроса ТАСС.

Опрос проводился методом телефонного интервью по всероссийской выборке с 29 по 31 января текущего года. Были опрошены 2023 человека. Респонденты представляли городское и сельское население России, различные возрастные и социальные страты. Погрешность исследования составляет 2,2%.

Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев предложил закрепить в Конституции России национальный девиз страны.