Адвокат Успенской назвал дочь певицы неадекватной

Москва, 10 февраля. Родная дочь российской певицы Любови Успенской, Татьяна Плаксина, является больным и неадекватным человеком. Такое заявление сделал адвокат исполнительницы Александр Бенхин в эфире телепередачи «Звезды сошлись» на канале НТВ.
Слова юриста прозвучали на фоне публичного заявления Плаксиной о том, что мать якобы запирала ее на ключ и душила. Сама же Любовь Успенская все отрицает и утверждает, что телевизионщики прятали ее дочь от родных и оказывали на нее психологическое давление для того, чтобы она сделала скандальные заявления.
В эфире телепередачи Бенхин высказал мнение, что подобные слова Плаксиной нельзя было давать в эфир, поскольку она считается «больным человеком».
«Нельзя давать в эфир откровения больного человека. Она не отвечает за то, что говорит. Она неадекватная, она больная. Есть выписной эпикриз», – заявил адвокат Любови Успенской.
Напомним, ранее певица призналась, что чувствует себя очень плохо после подобного поступка дочери. По ее словам, у нее высокое давление и она находилась на грани инсульта и постоянно теряла сознание. После телескандала Татьяна Плаксина уехала в США.
«Приняла такое решение сама, я удерживать не стала. Сказала: «Пожалуйста, уезжай в Америку!» Оплатила билеты, она взяла сумму денег, которую ей дали за продажную информацию, и уехала к папе», – цитирует Успенскую издание «Газета.ru».