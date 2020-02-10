Адвокат Успенской назвал дочь певицы неадекватной

Москва, 10 февраля. Родная дочь российской певицы Любови Успенской, Татьяна Плаксина, является больным и неадекватным человеком. Такое заявление сделал адвокат исполнительницы Александр Бенхин в эфире телепередачи «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Слова юриста прозвучали на фоне публичного заявления Плаксиной о том, что мать якобы запирала ее на ключ и душила. Сама же Любовь Успенская все отрицает и утверждает, что телевизионщики прятали ее дочь от родных и оказывали на нее психологическое давление для того, чтобы она сделала скандальные заявления.

В эфире телепередачи Бенхин высказал мнение, что подобные слова Плаксиной нельзя было давать в эфир, поскольку она считается «больным человеком».

«Нельзя давать в эфир откровения больного человека. Она не отвечает за то, что говорит. Она неадекватная, она больная. Есть выписной эпикриз», – заявил адвокат Любови Успенской.

Напомним, ранее певица призналась, что чувствует себя очень плохо после подобного поступка дочери. По ее словам, у нее высокое давление и она находилась на грани инсульта и постоянно теряла сознание. После телескандала Татьяна Плаксина уехала в США.