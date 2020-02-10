Боевики обстреляли Алеппо, есть жертвы

Дамаск, 10 февраля. Террористы обстреляли квартал Эль-Хамдания на окраине сирийского города Алеппо, погибли трое мирных жителей. Об этом в воскресенье рассказали журналистам местные жители.

Ракета попала в одну из квартир. В результате погибли три человека, тяжелые ранения получили еще двое. По словам соседа погибших и раненных Мухаммада Салиха, в квартире проживала семья из четырех человек.

В воскресенье вечером в госпиталь доставили еще пятерых раненных.

«У каждого раненого — повреждения по всему телу: руки, ноги, грудь, брюшная полость. У двоих были открытые черепно-мозговые травмы, они скончались», — цитирует медика ТАСС.

Согласно сообщению руководителя российского центра по примирению в Сирии Юрия Боренкова в Идлибской зоне деэскалации отмечены нарушения режима прекращения боевых действий. За прошедшие сутки были зафиксированы 20 обстрелов.