Аэропорт Красноярска закрыли из-за дождей

Красноярск, 10 февраля. Аэропорт «Емельяново» в Красноярске закрыт из-за метеорологических условий до 11.00 по местному времени (07.00 по Москве) понедельника. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В Красноярске и его пригородах накануне и в ночь на 10 февраля шел дождь.

«Аэропорт закрыт до 11.00 (07.00 мск) по метеорологическим условиям. Наша аэродромная служба активно чистит перрон и взлетно-посадочную полосу, а самолеты временно не взлетают и не садятся», — цитирует пресс-службу аэропорта ТАСС.

Воздушная гавань закрыта с 08.19 (04.19 по московскому времени). В общей сложности задержано более 10 рейсов, в том числе вылеты в ряд городов Красноярского края, Москву, Кызыл, Сочи, Томск и Пхукет (Таиланд), а также прибытие самолетов из некоторых городов региона, Иркутска, Кызыла и Москвы.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что почти 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы накануне вечером.