Волочкова в одном полотенце поздравила домработницу с рождением сына

Москва, 10 февраля. Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram видео, на котором она чувственно поздравляет свою домработницу Лолу с рождением сына. Однако пользователи социальной сети обратили внимание на необычный наряд артистки. Волочкова в течение всего видео стоит в сползшем коротком полотенце.

Судя по видеозаписи, ее работница «инкогнито» вернулась после рождения сына. При этом женщина принесла красные розы для Волочковой.

«Дорогие мои, вы понимаете – чудеса случаются. Лолочка, хозяюшка нашего дома, берет пример с меня. Я на второй день после родов выписалась. Она сделала тоже самое…Она как уехала инкогнито, так и приехала. И знаете, это третий раз подряд. Многодетная мать», – объясняет на видео Волочкова, стоя в одном коротком полотенце.

Некоторые подписчики балерины отметили, что видеть ее в таком наряде непривычно. Другие же поддержали женщину, заметив то, как хорошо она относится к людям, которые у нее работают.

Напомним, ранее Волочкова рассказала, что после окончания школы ее дочь Ариадна будет готовиться к поступлению в Высшую школу экономики. При этом уже сейчас дочь балерины ведет популярный Instagram-аккаунт, увлекается конным спортом и имеет второй разряд, сообщает «Газета.ru».