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Дочь Леонида Якубовича записала свою первую музыкальную композицию

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Дочь Леонида Якубовича записала свою первую музыкальную композицию

Москва, 10 февраля. Дочь Леонида Якубовича Варвара закончила работу над своей первой музыкальной композицией Feel This World.

Девушка призналась, что всегда испытывала тягу к музыке. Работу над композицией 21-летняя дочь телеведущего начала в июне прошлого года.

«Я начала писать текст еще в июне, во многом вдохновилась летней поездкой в Исландию. Потом была кропотливая работа над аранжировкой, несколько долгих сеансов в студии звукозаписи, что было для меня неожиданностью. Я не знала, что песни записываются по пять-шесть часов, а иногда и несколько дней, — цитирует Варвару Якубович портал «СтарХит».

Начинающая певица призналась, что не верила в то, что когда-нибудь сможет записать собственный трек. Занятия эстрадным вокалом Варвара Якубович возобновила в феврале 2019 года. Через полгода она выступила с песней группы «Мельница» «Дорога сна» на выпускном вечере в университете.

Варвара Якубович отметила, что не планирует карьеру в отечественном шоу-бизнесе. Творчеством она занимается исключительно для себя, чтобы делиться музыкой с окружающими.

Осенью 2019 года Леониду Якубовичу провели операцию в одной из клиник Москвы, сообщила газета «Известия». В ходе осмотра телеведущего выяснилось, что у него присутствуют нарушения ритма сердца. Врачи приняли решение о незамедлительном операционном вмешательстве. В результате Якубовичу установили кардиостимулятор. Операция прошла успешно, буквально через день артиста выписали домой. 

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Источник: «СтарХит»
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