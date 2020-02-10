Лора Дерн завоевала «Оскар» как лучшая актриса второго плана

Вашингтон, 10 февраля. Лора Дерн получила кинопремию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Брачная история». Об этом сообщает официальный микроблог Американской академии кинематографических искусств и наук в Twitter.

В борьбе за престижную награду конкуренцию Лоре Дерн составили исполнившая роль в фильме «Маленькие женщины» Флоренс Пью фильм, сыгравшая в «Кролик Джоджо» Скарлетт Йоханссон, а также Марго Робби («Скандал») и Кэти Бейтс («Дело Ричарда Джуэлла»).

Работа в «Брачной истории» уже принесла Дерн «Золотой глобус» и премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Ранее газета «Известия» сообщила, что лучшим актером второго плана американская киноакадемия назвала исполнившего роль в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» Брэда Питта.