Соловьев назвал мэра Львова сволочью за отказ передавать прах советского разведчика

Москва, 10 февраля. Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев во время эфира на телеканале «Россия 1» назвал «сволочью» мэра города Львова Андрея Садового. Ранее украинский политик отказался передавать останки советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения на территории России.

Соответствующее заявление телеведущий сделал на шестой минуте передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» после просмотра видео, на котором Садовый заявляет, что вопрос возвращения останков возможен только после того, как Россия вернет задержанных.

«А эта сволочь считает себя христианином? Мне просто интересно?», – сказал Владимир Соловьев.

По мнению журналиста, такая позиция мэра Львова оскорбительна, в том числе по отношению к памяти о Победе СССР в Великой Отечественной войне. Соловьев назвал омерзительной саму идею, высказанную украинским политиком, поскольку она противоречит общему прошлому и уважению прав людей.

Напомним, разведчик Николай Кузнецов в годы Великой Отечественной войны был заброшен в тыл немцев в район украинского города Ровно. Под видом обер-лейтенанта Пауля Зиберта советский разведчик добывал информацию, представлявшую исключительную ценность для советского руководства. Кузнецов погиб в 1944 году в бою против украинских националистов. За мужество и героизм Кузнецов посмертно получил звание героя Советского Союза.

По мнению Садового, вопрос возвращения останков советского разведчика должен решаться на уровне МИД, Службы безопасности Украины (СБУ) и главы государства Владимира Зеленского.