Breaking Defense назвал реки главным препятствием США в возможной «войне» с РФ

Вашингтон, 10 февраля. Американский журнал Breaking Defense назвал реки, протекающие в Европе, главной проблемой при «войне» с Россией. Журналисты считают, что подобные естественные преграды могут стать непроходимыми для тяжелой военной техники.

Авторы статьи предполагают, что в случае конфликта бои бы велись на полях Восточной Европы, территория которой насчитывает множество рек, протекающих с севера на юг. Например, одной из таких является Висла, которая пересекает Польшу. Это вынудило бы силы НАТО совершать стратегические маневры по мостам, однако не все переправы могут выдержать вес более 55 тонн.

По словам журнала, для этого есть исторические причины. В частности, мосты в Восточной Европе строились так, чтобы выдержать танки СССР, весящие 45 тонн. Например, такие, как Т-72. Кроме того, многие советские машины являются «амфибиями» как раз для того, чтобы пересекать подобные реки.

«Что это означает в военном отношении? Более чем 60-тонный основной боевой танк M1 Abrams, а также британский Challenger II, немецкий Leopard II и даже французский Leclerc уже небезопасны для многих мостов», – поясняют эксперты.

Напомним, ранее аналитики журнала The National Interest заинтересовались проектом советского танка для ведения боевых действий в условиях ядерной войны. Боевая машина обладала защитой от ударной волны и превосходила по толщине брони все остальные советские разработки, пишет «Газета.ru».