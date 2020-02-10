Авторы сценария «Паразитов» получили премию киноакадемии США

Вашингтон, 10 февраля. Хан Джин-вон и Пон Чжун Хо получили премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Об этом сообщает Twitter киноакадемии США.

Американская киноакадемия отметила южнокорейских сценаристов за работу над сценарием комедийно-драматического фильма «Паразиты». На премию в категории также были номинированы Райан Джонсон за картину «Достать ножи», Ноа Баумбах за сценарий к фильму «Брачная история», Квентин Тарантино за «Однажды в… Голливуде», а также Сэм Мендес и Кристи Уилсон-Кэрнс за «1917».