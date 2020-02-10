«История игрушек 4» получила «Оскар» как лучший мультфильм

Вашингтон, 10 февраля. Мультфильм «История игрушек 4» получила премию «Оскар» как «Лучший полнометражный анимационный фильм». Об этом сообщил официальный микроблог премии в Twitter.

На награду киноакадемии США в категории также претендовали анимационные ленты «Я потеряла свое тело», «Как приручить дракона 3», «Потерянное звено» и «Клаус».

Премия «Оскар» вручается в 24 категориях, включая анимационный жанр.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что по итогам 2019 года студия Disney кассовыми сборами по всему миру заработала 11,1 млрд долларов и установила новый рекорд.