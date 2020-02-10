Красноярские мошенники выкрали из банкоматов почти 3 млн при помощи игрушечных денег

Красноярск, 10 февраля. Следственный комитет по Красноярскому краю закончил расследование кражи 3 миллионов рублей из местных банкоматов Сбербанка. Как оказалось, мошенникам удалось обмануть технику, пополняя счета игрушечными «купюрами» в 5 тысяч «дублей».

Сообщается, что в октябре 2018 года сразу несколько банкоматов в городе зафиксировали подозрительную активность. Клиенты начали массово вносить наличные до 150 тысяч рублей, которые тут же снимались. При этом деньги обналичивались через банкоматы в Кургане. Сотрудники кредитной организации приняли решение заблокировать все устройства в городе на прием денег и провести инкассацию.

Как оказалось, встроенные в четырех банкоматах сейфы были набиты поддельными деньгами, которые отличала специальная металлическая наклейка, из-за которой механизм считывал их как настоящие пятитысячные купюры, сообщает «Коммерсантъ».

Выйти на след злоумышленников удалось благодаря местному жителю, который решил вновь пойти на преступление, но использовал уже одну и ту же карту и был не так предусмотрителен. Вскоре всех участников аферы удалось задержать, однако организаторы преступления по-прежнему не выявлены.

Напомним, ранее эксперты Роскачества рассказали, что держателям банковских карт не стоит пользоваться банкоматами на улице, дабы избежать кражи денег. Похитить деньги клиентов мошенники могут, установив фальшивую клавиатуру или картоприемник, пишет «Газета.ru».