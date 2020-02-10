Лолита рассказала, как съездила на отдых в Израиль за счет возлюбленного

Москва, 10 февраля. Российская певица Лолита Милявская рассказала подробности о своем новом возлюбленном, с которым популярная исполнительница не так давно ездила на отдых в Израиль.

По словам Лолиты, во время отпуска за рубежом они много ходили пешком, вдвоем пили вино и плавали в бассейне. Однако, когда она познакомит нового избранника со своими поклонниками, певица так и не рассказала.

«Он у меня человек не публичный. У него серьезная должность. Мы с ним договорились, что до определенного момента не появляемся вместе на публике, но в скором времени я обязательно его представлю общественности», – заявила она в эфире программы «Ты не поверишь» на телеканале НТВ.

По словам Лолиты, за поездку в Израиль она не отдала ни копейки. Все расходы оплатил ее возлюбленный, по-прежнему неизвестный широкой публике. Как объясняет певица, по ее мнению, мужчина должен оплачивать отдых со своей женщиной.

«Я всего один раз совершила ошибку, когда за все платила я. Все мои остальные мужчины были достойными людьми», – пояснила она журналистам.

Напомним, ранее Лолита Милявская выиграла первый суд у своего пятого экс-супруга Дмитрия Иванова. Как сообщает «Газета.ru», бывший муж певицы вел интимные беседы с женщиной, используя ноутбук, подаренный ему самой Милявской.