Эпидемия коронавируса загнала китайцев под прицел «пистолета»

В Гуанчжоу — третьем по величине городе в Китае после Пекина и Шанхая с населением, превышающим 14 миллионов человек — усилены меры безопасности на фоне эпидемии высокозаразного коронавируса. Утром, днем, вечером и ночью улицы огромного портового города к северо-западу от Гонконга практически пусты. Местные китайцы, иностранцы, а в первую очередь наши соотечественники, проживающие в городе, взволнованы происходящим. По факту люди оказались заложниками ситуации, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Уже несколько недель все горожане обязаны носить специальные защитные маски. Везде — на улицах, в магазинах, метро, в общественном транспорте. Во всех общественных местах висят таблички с надписями о недопустимости нахождения без масок. Владельцы домашних животных надевают маски и на своих питомцев. На улице нередко можно увидеть собак в защитных масках.

Несмотря на то, что китайский Новый год закончился неделю назад (новогодние каникулы были продлены на 7 дней в связи с эпидемией), ничего в городе так и не работает. Клубы, кинотеатры, крупные торговые центры, рынки, многие магазины, ряд банковских отделений — закрыты.

На входах в магазины, немногочисленные кафе, «Макдоналдс» и KFC, в торговые центры и гипермаркеты, что еще не закрылись, стоят сотрудники с так называемыми «пистолетами»-термометрами — приборами для бесконтактного измерения температуры. Чтобы зайти, например, в Starbucks и купить кофе, нужно сначала «отметиться» на входе в заведение — посетителю обязательно измеряют температуру тела, записывают в журнал посещения его имя и фамилию, номер телефона, также и время, во сколько он пришел, а далее — во сколько вышел из кафе.

Эта процедура проводится практически везде — даже в подъездах многих жилых домов у жильцов измеряют температуру. А она, к слову, не должна превышать 36,6 градусов. В любом автобусе пассажир не сможет пройти в салон транспортного средства, прежде чем водитель не измерит бесконтактным способом в лоб его температуру. Аналогично и в метро, где перед рамкой металлоискателя стоят сотрудники метрополитена, которые также измеряют температуру и не пускают людей без масок.

К настоящему времени очень много россиян вернулись на родину из Гуанчжоу. Много наших граждан, которые уезжали в Россию на Новый год, либо в другие страны в отпуск, не могут вернуться обратно в Китай из-за постоянной отмены рейсов. У многих проживающих в Гуанчжоу россиян имеется там постоянная работа, либо бизнес. Сейчас они столкнулись с неприятной ситуацией: обратно они вернуться не могут, а ведь им как-то нужно забрать свои вещи, освободить квартиры и сдать их арендодателям. Коротко говоря, люди находятся в полном недоумении и замешательстве.

На официальном сайте генконсульства РФ в Гуанчжоу несколько дней назад появилась рекомендация — «в инициативном порядке покинуть территорию КНР. Особенно это касается граждан, проживающих в провинции Гуандун».

Сами китайцы также находятся в незавидном положении, так как в городе из-за карантина все парализовано. Горожане не понимают, чего им ждать дальше. Практически во всех магазинах отсутствуют продукты питания первой необходимости — мясо, молоко, яйца, хлеб, рис, макароны. По-прежнему в изобилии — чипсы, шоколадки, прочие сладости, которыми невозможно питаться продолжительное время. В том же 7-Eleven (популярнейшая сеть небольших магазинов) картина одна и та же — еще с Нового года разобраны все основные продукты. Полки могут быть заполнены товарами одного наименования, а по факту — отсутствие продуктового разнообразия.

Сам же многомиллионный Гуанчжоу опустел. Люди сидят по домам и выходят лишь в крайнем случае, если нужно купить еды или съездить куда-то по делам. Выйдя на улицу, в нос сразу же бьет резкий запах химикатов. В подъездах домов стойкий запах хлорки. Сотрудники уборки ежедневно моют полы, обрабатывают кнопки в лифтах. Рядом с кнопками вызова лифта можно воспользоваться дезинфекторами для рук и одноразовыми салфетками, заботливо оставленными персоналом.

Местные власти также призывают горожан без надобности не выходить из квартир. Проживающие в гарденах (жилые комплексы, оснащенные собственной инфраструктурой и полностью огражденные со всех сторон) входят в них только по пропускам. Как сообщили корреспонденту ФАН несколько местных жителей, доставщики еды и другие посторонние на территории гарденов заходить не могут.

Предпринимается все для того, чтобы не допустить паники среди населения. По городу разъезжают автомобили с громкоговорителями, оповещающими о необходимости сохранять спокойствие, не выходить из дома без надобности, использовать маски и чаще мыть руки.

Сейчас среди местных ходят слухи о том, что в Китае в сутки заболевает 2000 человек, а вылечивается около ста — вирус распространяется буквально со скоростью пули. Бытует мнение, что 90% умирающих в стране от коронавируса — это старики, дети и ослабленные другими болезнями люди.

Тем временем официальные данные о смертности и заболеваемости, представленные в мессенджере «Вичат» (WeChat, основная в Китае мобильная коммуникационная система для передачи текстовых и голосовых сообщений, контролируемая властями), следующие:

Мы видим, что количество заразившихся новым коронавирусом в стране превысило 40 тыс. — 40 235, тогда как общее число выздоровевших всего лишь 3283 тыс. Жертвами вируса стали уже 909 человек.

Напомним, в конце декабря 2019 года в крупном китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами, признав ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему моменту, помимо КНР, заболевание выявлено в 24 странах, включая Россию. Власти КНР приняли решение выделить 71,85 млрд юаней (около $10,3 млрд) для борьбы и профилактики нового коронавируса.