Лавров заявил, что МИД РФ выступает за обмен послами с Украиной

Москва, 10 февраля. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет не против обмена послами с Киевом. Он также отметил, что дипломатические отношения были свернуты именно по вине Украины.

Соответствующее заявление Лавров сделал в интервью «Российской газете» отвечая на вопрос, есть ли перспектива на возобновление нормальных дипломатических отношений с Украиной.

«Это не из-за нас: украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения. Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против», – ответил глава российского МИД.

Сергей Лавров также отметил, что РФ и Украина остаются сильно связаны в экономике. Например, в сфере транспорта, гуманитарных дел. Поэтому, по его мнению, неразумно постоянно возводить какие-либо барьеры.

«Кто-то съездил в Крым, и все — человек вычеркнут из списка тех, с кем украинцы могут не то что пожимать руки, а вообще даже встречаться. Это дикость, национал-радикализм ультрарозлива», – высказался Сергей Лавров.

По словам министра, российские дипломаты заинтересованы в контактах. В пример он привел договоренности по транзиту газа и обмену удерживаемыми лицами, которые были достигнуты после встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидером РФ Владимиром Путиным.