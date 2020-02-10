Роза Сябитова рассказала, что была готова стать проституткой в 90-х

Москва, 10 февраля. Ведущая популярной телепередачи «Давай поженимся!» Роза Сябитова призналась, что в 90-е годы прошлого века была готова податься в проститутки, но не стала бы успешной в этой профессии.

Телеведущая рассказала, что участницами ее программы становится разные девушки, в том числе зарабатывающие в индустрии эскорта. По словам Сябитовой, эту профессию выбирают девушки из неблагополучных семей или женщины с психическими отклонениями. По ее мнению, у первой категории нет «нормальных принципов из-за недостатка воспитания».

Телеведущая отметила, что слышала о регулярно поступающих популярным дамам предложениях подобного свойства. Отказываются от них не все, сообщила Сябитова. Сваха призналась, что ей подобных отношений никто не предлагал, она «может, и рада была принять такое предложение».

«Особенно в 90-е годы, когда у меня практически на хлеб не было денег. В те времена, признаюсь, у меня была мысля: «А может, в проститутки податься?» Но я понимала, что вряд ли стану успешной в этой области. С моим возрастом и при наличии двух детей трудно. Да и тело мое покоцано родами. В общем, я поняла, что туда мне путь заказан», — цитирует Сябитову издание «Собеседник».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что ведущие программы «Давай поженимся!» ответили на появившиеся слухи о закрытии шоу на Первом канале. По словам Сябитовой, она надеется, что руководство канала не будет закрывать программу, но пообещала выпускать шоу хотя бы в Интернете.

При этом она подчеркнула, что покорно примет решение Первого канала в случае закрытия шоу.