Банкиры рассказали россиянам о новой уловке мошенников

Москва, 10 февраля. Представители крупных российских банков и эксперты рассказали о новом способе мошенничества, который появился в арсенале злоумышленников. По словам специалистов, схема может оказаться опаснее всех тех, что использовались ранее.

Согласно новому способу мошенничества, мошенники звонят потенциальным жертвам и представляются сотрудниками банка. Далее они сообщают, что якобы получили заявление на закрытие счета и просят уточнить, в каком отделении кредитной организации клиент хочет совершить данную операцию. Человек отвечает, что такого заявления от него не поступало. В ответ ему предлагают «спасти» накопления, переведя их на «безопасный счет».

В интервью газете «Известия» директор Банковского института ГУ-ВШЭ Василий Солодков отметил, что ему также поступали звонки от подобных мошенников. Эксперт прервал разговор, однако, когда он решил перезвонить по данному номеру, тот оказался неактивен.

Представители Центробанка РФ отметили, что им давно известна данная схема.

«Она сводится к тому, чтобы получить возможность вывести деньги со счета. Когда клиент сообщает, что никакого заявления не писал, его просят уточнить персональные данные, чтобы перевести деньги на «безопасный» счет», – пояснил заместитель директора департамента ЦБ по информационной безопасности Артем Сычев.

Однако эксперты считают, что новая методика опаснее предыдущих, ведь в редких случаях банки действительно могут звонить представители банка. Чтобы избежать хищения средств со счета, клиентам посоветовали никогда не сообщать третьим лицам коды для подтверждения операций и SMS-сообщений. Кроме того, не стоит разглашать реквизиты своей карты, то есть CCV-код, номер и срок действия карты.

Напомним, часто жертвами мошенников становятся неискушенные соискатели работы. Как пишет «Газета.ru», около сотни тысяч россиян каждый день занимаются поиском работы. При этом около четверти объявлений о вакансиях поданы злоумышленниками.