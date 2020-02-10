Ирина Шейк и Брэдли Купер помирились

Лос-Анджелес, 10 февраля. Российская супермодель Ирина Шейк и голливудский актер Брэдли Купер помирились через несколько месяцев после разрыва. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает издание InTouch.

Пара тепло общалась на вечеринке после церемонии вручения премии BAFTA. Очевидец подчеркнул, что разговор имел «доброжелательный, но не романтический характер».

«На церемонии BAFTA и последующей вечеринке они выглядели как оставшиеся в добрых отношениях бывшие возлюбленные, а не враги. Мероприятие проходило в частном клубе, и при желании они могли легко избежать друг друга, разойдясь по разным углам, однако они этого не сделали», — сообщил источник издания.

Купер и Шейк охотно позировали фотографам. Одно из сделанных на вечеринке фото опубликовал журнал British Vogue.

С момента развода до примирения прошло практически семь месяцев. До этого в прессе ходили слухи о конфликте бывших супругов.

О расставании звездной пары в мае прошлого года сообщила газета «Известия». Тогда же СМИ отмечали, что многочисленные слухи о романе Купера с сыгравшей в его дебютной киноработе «Звезда родилась» певицей Леди Гагой не имеют отношения к разрыву.

Причиной размолвки могла стать разница взглядов на личную жизнь. Актер хотел уберечь ее от журналистов и общественности, а российская модель считала, что все нужно показывать в медиа.

Брэдли Купер начал встречаться с Ириной Шейк в апреле 2015 года. Весной 2017 года у пары родилась дочь Лея.