Лавров рассказал о готовности Росси включить в ДСНВ новые вооружения

Москва, 10 февраля. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в следующем договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ) Россия готова обсуждать учет новых типов своих вооружений, но поступить так же и не развивать аналогичное оружие должны США и другие западные страны.

Министр отметил, что Вашингтон интересуют новые российские вооружения. Он напомнил, что военные России в контексте критериев нового СНВ готовы рассматривать часть этого оружия. В качестве примеров он назвал ракетный комплекс «Авангард» и ракетный комплекс шахтного базирования с межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) «Сармат».

«Все остальное не подпадает под ограничения, содержащиеся в договоре 2010 года (СНВ-3), но и на эту тему мы тоже готовы разговаривать. Правда, уже в контексте тех обстоятельств, которые, собственно, изначально и повлекли работу над созданием таких вооружений», — цитирует Лаврова «Российская газета».

Министр пояснил, что в первую очередь эти обстоятельства были связаны с прекращением действия договора о противоракетной обороне, и любые связанные с новыми типами вооружений вопросы обсуждать сейчас необходимо «исключительно в контексте всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность», подчеркнул глава МИД РФ.

Помимо противоракетной обороны министр упомянул концепцию США «быстрого глобального удара», которая предполагает применение неядерных стратегических вооружений, а также отказ Вашингтона присоединяться к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и его планы по выведению оружия в космос.

«Конечно, мы готовы обсуждать наши новые вооружения, как и новые вооружения других стран, причем делать это с учетом совокупности всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность. И если нам будут предлагать поставить свои вооружения под ограничения, а сами будут неограниченно развивать все то, о чем я сейчас рассказал, конечно, такой разговор никуда нас не заведет», — рассказал Лавров.

Ранее газета «Известия» сообщила, что помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил о скором начале переговоров по ядерным вопросам и контролю над вооружениями между Москвой и Вашингтоном. Он подчеркнул, что такой диалог важен «для всего мира, не только для США и России».