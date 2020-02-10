Шоу «Док-Ток» с Гордоном и Собчак стартует на Первом канале

Москва, 10 февраля. Новое шоу «Док-Ток» с ведущими Ксенией Собчак и Александром Гордоном стартует на Первом канале. Об этом сообщает пресс-служба телеканала. Первый выпуск запланирован на 10 февраля на 22.30. Программа будет выходить с понедельника по четверг.
По словам Собчак, зрители получат возможность оценить принципиально новый формат шоу. Она уточнила, что идея сотрудничества с Первым каналом возникла достаточно давно.
«Это не про крики или разборки в студии, а про вдумчивое обсуждение темы. Идея моего сотрудничества с Первым появилась давно, около трех лет назад. И в какой-то момент канал предложил вот такой формат», — сказала Собчак.
Телеведущая добавила, что выходу шоу в свет предшествовала длительная кропотливая работа.
По информации «Газета.ru», было выпущено несколько пилотных проектов, в которые были внесены серьезные коррективы.
В свою очередь, Александр Гордон выразил надежду, что в одной и той же истории ведущие нового шоу смогут увидеть и донести до зрителя разные смыслы.
«Мы с Ксенией очень разные люди, как и все, кто нас смотрит. И нас интересуют разные истории. Но иногда мы, возможно, увидим в одной и той же истории совсем разные смыслы», — заключил Гордон.
Своим мнением о выборе ведущих нового шоу уже поделился актер и блогер Станислав Садальский.
Ранее Ксения Собчак пошутила над паническими настроениями, царящими из-за коронавируса. Юмор телеведущей понравился не всем. Многие пользователи социальных сетей сочли неуместной иронию над трагическими событиями вокруг нового опасного вируса.