Лавров объяснил, почему РФ трудно сотрудничать с США

Москва, 10 февраля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, почему дипломатическая работа по установлению отношений между Россией и США постоянно буксует. По словам главы МИД РФ, несмотря на действия президента Трампа и посла Салливана, в настоящее время трудно работать с американскими партнерами конкретно.

Министр иностранных дел РФ объяснил, что в настоящее время российско-американская группа по разрешению споров работает по вопросу о возможности продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), но пока без особых успехов.

«За последние годы состоялось 12–13 заседаний, точно не вспомню количество… На этих встречах все сводилось к тому, что российский представитель зачитывал своему американскому коллеге перечень проблем, неприемлемых действий со стороны американской администрации, приводил примеры, передавал памятные записки», – пояснил в интервью «Российской газете» Сергей Лавров.

Среди перечня проблем оговаривался захват российской дипломатической собственности, сокращение персонала российских дипмиссий и похищение россиян. В свою очередь американцы отвечали, что займутся данными вопросами, однако РФ должна якобы перестать «вмешиваться» в дела США.

По словам Лаврова, в декабре прошлого года он с госсекретарем США Майком Помпео условился придать новый импульс российско-американскому диалогу. Кроме того, глава Белого дома Дональд Трамп лично отмечал, что надо «ладить» с Москвой. Об этом говорил и новый посол США Джон Салливан, но вместе с тем «перспективы конкретных шагов весьма туманны».