Лавров заявил, что у США не должно быть опасений об условиях РФ для продления ДСНВ

Москва, 10 февраля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у США не может быть опасений о том, что Россия будет выдвигать предварительные условия для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

По словам Лаврова, переговоры о продлении соответствующего документа будут весьма длительными.

«Не бывает переговоров на такую серьезную тему, которые завершились бы за несколько месяцев. Поэтому иметь страховочную сетку в виде продленного СНВ-3 следует даже с точки зрения соображений политической репутации России и США, чтобы никто не обвинил нас в развале юридически обязывающего инструмента в сфере стратегической стабильности», – пояснил министр иностранных дел РФ в интервью «Российской газете».

Данная идея дипломатов была высказана американцам, отметил Лавров, однако они «до сих пор молчат». По его словам, у Вашингтона не может быть каких-либо опасений о том, что РФ выдвинет условия для продления ДСНВ, поскольку президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва предлагает продлить данный договор «незамедлительно и без предварительных условий».

Вместе с тем США, несмотря на это, постоянно тиражируют в медийной сфере вопрос о подключении к этому соглашению Китая.

Напомним, ранее представители Демократической партии США призвали президента Дональда Трампа достичь договоренности с лидером РФ Владимиром Путиным и продлить на пять лет Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.