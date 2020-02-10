Лавров рассказал о том, каким должен быть дипломат

Москва, 10 февраля. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о качествах, необходимых дипломатам. Своим мнением он поделился в поздравлении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ларвов назвал ключевые, с его точки зрения, качества дипломатического работника: патриотизм, честность, порядочность, надежность, владение пером и словом, обширная эрудиция, готовность работать с полной самоотдачей. Глава МИД РФ напомнил о славных многовековых традициях отечественной дипломатии.

Лавров также отметил готовность дипломатов защищать Родину с оружием руках, что они и доказали в годы Великой Отечественной войны.

«Пользуясь случаем, хотел бы выразить самую искреннюю признательность дорогим ветеранам, которые и сегодня в строю и продолжают вносить вклад в общее дело», — заключил глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров объяснил нежелание украинских властей осуществлять разведение сил в Донбассе по всей линии разграничения. Он отметил, что в ходе встречи в Париже Киев руководствовался указаниями Соединенных Штатов. Глава МИД РФ добавил, что Вашингтон вовсе не стремится к установлению мира в Донбассе.

«Я не открою большого секрета, но нам известно, что такую позицию украинская делегация на «нормандском» саммите в Париже заняла по настоянию Вашингтона, которому очень не хочется, чтобы выполнялись Минские договоренности, очень не хочется, чтобы линия соприкосновения стала безопасной с обеих сторон», — заключил дипломат.

Также сообщалось, что глава МИД Венесуэлы поблагодарил Лаврова на русском языке. Об этом писала RT.