МИД РФ встревожили слова Киева об альтернативе Минским соглашениям

Москва, 10 февраля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российских дипломатов тревожат заявления главы МИД Украины Вадима Пристайко, заявившего, что Киев может задуматься над «альтернативой» Минским соглашением.

По словам Лаврова, под «альтернативой» власти Украины называют продвигаемую позицию о том, чтобы сначала получить контроль над границей в обмен на якобы гарантию безопасности местного населения. Однако сделать это будет сложно.

«Президент России Владимир Путин в ответ на эти заявления не раз обращал внимание на то, какие люди собираются на Украине под неонацистскими знаменами, как они грозятся применить силу. Даже члены нового правительства, депутаты Верховной рады нового созыва говорят, что нельзя исключать силового сценария. И этим людям отдать полный контроль над границей?», – сказал в интервью «Российской газете» глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его мнению, в таком случае можно будет забыть и про особой статус, и про выборы в независимых республиках. Местное население «просто задушат». Также он отметил, что даже если у Киева есть намерение не допустить насилия по отношению к жителям Донбасса, не все добровольческие батальоны готовы выполнять приказы своего верховного главнокомандующего.

«Все видели, как Владимир Зеленский ездил на передовую уговаривать их на разведение сил и средств в тех самых районах, согласованных еще в 2015 году», – пояснил Лавров.

Напомним, ранее Киев попытался вынести на рассмотрение лидеров стран «нормандской четверки» новый пакет договоренностей по ситуации в Донбассе. Как пояснил Федеральному агентству новостей депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина, правительство Украины пошло на подобный шаг из-за того, что не способно выполнить Минские соглашения, альтернативы которым нет.