Лавров объяснил отказ Украины от сплошного развода сил в Донбассе советами США

Москва, 10 февраля. Украинские власти отказались от развода сил по всей линии соприкосновения в Донбассе по совету Соединенных Штатов. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Дипломат указал на заинтересованность Вашингтона в поддержании противостояния в Донбассе. Он подчеркнул, что на встрече в столице Франции Киев руководствовался позицией заокеанских партнеров.

«Я не открою большого секрета, но нам известно, что такую позицию украинская делегация на «нормандском» саммите в Париже заняла по настоянию Вашингтона, которому очень не хочется, чтобы выполнялись Минские договоренности, очень не хочется, чтобы линия соприкосновения стала безопасной с обеих сторон», — сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Белый дом отталкивается от собственных «геополитических видов на постсоветское пространство», и вовсе не стремится содействовать установлению мира в регионе.

Ранее украинские власти объяснили свой отказ от разведения сил и средств по всей линии разграничения. По мнению главы украинского военного ведомства, такой шаг противоречил бы Минским соглашениям.

«С кем разводиться, если они должны разоружаться?.. А как можно годами проводить разведение? Оно бы перешло в замороженный конфликт», — цитирует RT главу министерства обороны Украины Андрея Загороднюка.

Он добавил, киевские власти расценивают разведение сил в отдельных районах как гуманитарную меру.

Также сообщалось, что власти Донецкой народной республики уличили Киев в попытке сорвать разведение сил в Петровском.