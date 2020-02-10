Военная полиция РФ провела патрулирование в провинциях Алеппо и Хасака в Сирии

Дамаск, 10 февраля. Военная полиция России провела патрулирование в провинциях Алеппо и Хасака Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, все мероприятия прошли штатном режиме, каких-либо происшествий не зафиксировано.

Боренков добавил, что армейская авиация осуществила патрулирование воздушного пространства по маршруту: аэродром «Камишлы» — Телль-Эш-Шур-Гарби — Элеватор Алия – Телль-Эш-Шур-Гарби — аэродром «Камишлы».

Ранее стало известно об обстрелах населенных пунктов в Идлибской зоне деэскалации со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом писала RT.

Ситуацию в Идлибской зоне деэскалации в Сирийской Арабской Республике накануне обсуждали российские и турецкие дипломаты.