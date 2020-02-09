Угрожавшего убить Трампа американца с ножом задержали в Вашингтоне

Вашингтон, 9 февраля. Мужчину, угрожавшего убить президента США Дональда Трампа, задержали в Вашингтоне. Об этом сообщает Washington Post.

25-летний американец Роджер Хеджпет вооружился холодным оружием и заявил о намерении лишить жизни главу США.

«Я здесь, чтобы убить президента Дональда Трампа. У меня есть нож, чтобы это сделать», — сказал молодой человек.

Правоохранители утверждают, что охотник за президентом выглядел растерянно и производил впечатление человека, нуждающегося в психиатрической помощи.

В июне 2016 года о покушении на хозяина Белого дома сообщала «Газета.ru». Юный британец хотел лишить жизни Трампа в Лас-Вегасе. Он предпринял попытку отобрать пистолет у полицейского, следившего за соблюдением общественного порядка.

Также сообщалось, что после провала импичмента Трамп рассказал о «злобных демократах».