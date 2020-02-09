Украинские националисты ополчились на Дерюгину из-за участия гимнасток в Гран-при Москвы

Киев, 9 февраля. Украинские националисты выразили свое негодование из-за участия подопечных знаменитой гимнастки Ирины Дерюгиной в Гран-при Москвы. О предстоящих выступлениях Дерюгина рассказала в социальной сети Instagram.

Наставница столкнулась со шквалом критики, исходящей от радикально настроенных украинских граждан.

«Стыдно за таких спортсменов», — пишет пользователь Instagram.

Один из его единомышленников пожелал Дерюгиной никогда не возвращаться домой.

«Дно. Было бы хорошо, если бы ты вообще не возвращалась», — написал участник дискуссии.

«Газета.ru» отмечает, что и подопечные знаменитой наставницы попали под шквал критики со стороны националистов. Их обвинили в отсутствии патриотизма. Впрочем, некоторые участники дискуссии заняли иную позицию, став на защиту девушек.

Напряженные отношения между Украиной и Россией отразились и на спорте. Международная футбольная ассоциация (ФИФА) исключает возможность встречи этих сборных на ранних этапах соревнований под своей эгидой. Аналогичные правила устанавливаются и для еврокубковых матчах для на клубном уровне.

Между тем, во многих других видах спорта никаких ограничений на поединки украинских и российских команд или отдельных спортсменов нет. В частности, шахматисты этих стран регулярно встречаются за доской.

Имели место и случаи переходов украинских спортсменов под российский флаг. Например, уроженка Львова и двукратная чемпионка Европы по шахматам Катерина Лагно уже несколько лет представляет Россию.

Известный футболист Ярослав Ракицкий ныне с успехом защищает цвета питерского «Зенита».