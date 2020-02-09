حصاد أخبار سوريا في 9 فبراير/ شباط: لاتزال تركيا تصعيد الوضع في إدلب ، الولايات المتحدة تبني قواعد جديدة في سوريا

سوريا ، 9 فبراير/ شباط. ارسلت دبابات ومدفعية القوات البرية التركية على الحدود مع سوريا. بدأت الولايات المتحدة في بناء قاعدة عسكرية جديدة في سوريا.

الوضع في محافظة إدلب

استأنف الجيش العربي السوري هجومه المضاد ، في 16 يناير من هذا العام ، على المسلحين في منطقة خفض التصعيد بإدلب. والسبب في ذلك - الاستفزازات العديدة من قبل المسلحين وقصف على الجنود السوري والمدنيين.

في أقل من شهر ، قامت القوات الحكومية السورية بتطهير محافظة إدلب من المسلحين. الآن تعتبر هذه المنطقة التصعيد هي آخر منطقة يسيطر عليها المسلحون. أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف أن الرادارات الإسرائيلية ترى بوضوح الوضع في منطقة مطار دمشق. ولذلك ، عرفوا اقتراب طائرة مدنية.

في ليلة 8 فبراير ، واصل الجيش السوري تقدمه في المنطقة الجنوبية من محافظة حلب. سيطر الجيش على عدة نقاط استراتيجية على طول الطريق السريع حلب - دمشق.

لكن الرئيس الطموح لتركيا ، رجب طيب أردوغان ، الذي كان لديه دائمًا سياسة غامضة فيما يتعلق بالازمة في سوريا ، فإن نجاح الأسد لا يرضيه. بدأ رئيس تركيا يهدد سوريا في أوائل فبراير الحالي.

على وجه الخصوص ، طلب الزعيم التركي في مكالمة هاتفية من نظيره الروسي فلاديمير بوتين ممارسة الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لوقف جيشه في منطقة خفض تصعيد بإدلب. خلاف ذلك ، وعد أردوغان لإتخذ اجراءات "دفاعية".

يغضب أردوغان بنجاح الاسد في ادلب

إن أردوغان ، الذي لا يريد أن يفقد إدلب ، يظهر قلقه ، أولاً وقبل كل شيء، بالقوة. في 7 فبراير ، تم ارسال الدبابات والمدفعية التركية على الحدود مع سوريا. ذهب رتل القوات الخاصة التركية إلى إدلب نفسها. لكن الجيش التركي في شمال سوريا ليس سوى جزء من الإجراءات التي تتخذها أنقرة لنشر نفوذها على الأراضي الأجنبية بأي ثمن.

في محاولة لإرضاء شهيته في المنطقة السورية ، يسعى أردوغان أيضًا إلى تغيير الوضع العرقي في المناطق التي تحتلها تركيا - طرد السكان المحليين لتشكيل جيوب مدمجة للتركمان الذين قريبون من الأتراك في اللغة والثقافة. في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش التركي ، من المعتاد الدفع باليرات التركية ، في حين تحاول المدارس تقديم التعليم وفقًا للمعايير التركية.

بالإضافة إلى الاحتلال الصريح لأراضي سوريا ، فإن أنقرة ليست غريبة عن التعاون مع الإرهابيين. على مدار العامين الماضيين ، أرسل الجانب التركي عشرات القوافل إلى إدلب بالأسلحة والإمدادات للمقاتلين من الجماعات المؤيدة لتركيا من "المعارضة المعتدلة" ، مثل جيش الإسلام وفيلق الشام. في الوقت نفسه ، قام القادة الميدانيون للجماعات المسلحة غير المشروعة ببيع أو "تبادل" الأسلحة مع الجهاديين الذين وصلوا من تركيا.

لاتزال الولايات المتحدة بناء قواعد في سوريا

ابلغ Step News ان الولايات المتحدة بدأت بناء قاعدة عسكرية جديدة في سوريا. لهذا الهدف تم اختيار مدينة الحسكة في الشمال الشرقي سوريا. تم إرسال عشرات المركبات العسكرية بالفعل إلى موقع البناء.

في نهاية العام الماضي ، قال وزير الدفاع مارك إسبير إن الولايات المتحدة تعزز موقعها في شرق سوريا لحماية حقول النفط. في البداية ، قيل إن الجيش الأمريكي سيحمي موردًا قيمًا من تنظيم الدعيش 1 (الدعيش 1 ، المحظورة في الاتحاد الروسي). لا تزال المجموعات الصغيرة وخلايا داعش النائمة موجودة في سوريا. لكن واشنطن سرعان ما عبرت عن نسخ أكثر جرأة.

وقال في الخريف الماضي نائب الرئيس الأمريكي ، مايكل بينس في مقابلة للقانة PBS التلفزيونية - سنعمل بشكل وثيق مع حلفائنا الأكراد للتأكد من أن عائدات هذا النفط لن تقع في أيدي إيران ، ولن تقع في أيدي نظام [الرئيس السوري بشار الأسد] ، ولن تقع في أيدي روسيا".

لكن موسكو أوضحت لماذا "يحمي" الأمريكيون حقاً النفط السوري.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف فيما يتعلق بعودة الأمريكيين إلى سوريا: "يتم تصدير النفط للمعالجة خارج سوريا ، وبسبب عائدات هذا النفط ، تدعم الولايات المتحدة قواتها المسلحة الموالية لها".

في أوائل نوفمبر من العام الماضي ، تمكنت وكالة الأنباء الفيدرالية - FAN خلال التحقيق من اكتشاف أن عدة آلاف من المرتزقة من الشركة العسكرية الأمريكية الخاصة أكاديمي ، المعروفة باسمها الأول - بلاكووتر ، تم نقلهم إلى دير الزور لضمان التصدير غير القانوني للنفط من دول الولايات المتحدة الأمريكية.

يسمح استخدام الشركات العسكرية الخاصة للجانب الأمريكي بإخفاء وجوده العسكري الواسع في مناطق النفط المحتلة في شرق سوريا والإعلان الرسمي "عن انخفاض في الوحدة العسكرية الأمريكية" ، مع الاستعاضة عن كل جندي تم سحبه بالعديد من مرتزقة بلاكووتر.

كشفت الوكالة الإحداثيات الدقيقة لموقع القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في سوريا ، والتي لا تستخدم فقط من قبل الجيش الأمريكي ، ولكن أيضًا من قبل المرتزقة من الشركة العسكرية الأمريكية الخاصة بلاكووتر. تقع جميع المنشآت بالقرب من حقول النفط والغاز الرئيسية.

بالإضافة إلى ذلك ، تم إنشاء طريق محدد للأميركيين لتهريب النفط من سوريا إلى العراق. من الحقول التابعة للحكومة الشرعية في سوريا ، يتم إرسال النفط إلى منطقة القامشلي ، ومن هناك تسير أعمدة شاحنات الوقود إلى حدود سوريا والعراق ، والتي تعبر معبر تل كوجر الحدودي.

كادت إسرائيل أن تسقط طائرة ركاب

تم تسجيل على فيديو هبوط طائرة ركاب منقذة من القصف الإسرائيلي على قاعدة حميميم الروسية في سوريا. نشرت قناة زفيزدا التلفزيونية لقطات للهبوط الناجح للطائرة في القاعدة الجوية الروسية يوم الأحد. بعد توقف الغارات الإسرائيلي ، توجهت طائرة إيرباص 320 إلى وجهتها.

في ليلة 6 فبراير ، أطلق مقاتلو سلاح الجو الإسرائيلي F-16 ثمانية صواريخ جو - أرض من مرتفعات الجولان وجنوب لبنان على ضواحي دمشق. رداً على ذلك ، استخدمت وحدات من الجيش العربي السوري أنظمة الدفاع الصاروخي المضاد للطائرات.

في وقت القصف على العاصمة السورية ، جاءت الطائرة المدنية إيرباص 320 التابعة لشركة طيران أجنحة الشام للطيران والتي تبعت من مدينة النجف العراقية إلى مطار دمشق الدولي. على متن الطائرة كان 172 راكبا. من بينهم مواطنون من سوريا والعراق وإيران ، سافروا إلى الأماكن المقدسة.

حذر مراقبو المطار طاقم السفينة من خطر الضربة الصاروخية ، في غضون دقيقة تمكن القائد من تغيير المسار وأخرج الطائرة من منطقة الخطر. تحول الطيارون على الفور إلى بطانة 180 درجة وبدأوا في الصعود والسرعة. غادرت الطائرة مسافة 110 كيلومترات من المطار ، واتجهت شمالًا وتوجهت للهبوط في قاعدة حميميم الروسية .