Автобус с детьми перевернулся на северо-западе Чехии

Прага, 9 февраля. Автобус с учащимися перевернулся в окрестностях города Лоуны на северо-западе Чехии. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. Транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. В результате инцидента серьезно пострадали пять человек. Один из подростков получил тяжелые травмы. Его госпитализировали в столичную больницу.

«В автобусе следовали 58 учащихся в возрасте от 15 до 18 лет, которых сопровождали 11 взрослых. Один из подростков получил тяжелые травмы и был доставлен в пражскую больницу «Мотол». Еще четверо получили травмы средней степени тяжести», — передает ТАСС слова представителя национальной службы скорой помощи Прокопа Воленика.

Граждан России среди пострадавших нет.

Ранее «Газета.ru» сообщала о гибели трех украинцев в ДТП при участии автобуса в Орловской области.

Также стало известно о серьезной аварии в Кузбассе.