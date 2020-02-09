Порт Находки покинуло судно, способное достроить «Северный поток — 2»

Находка, 9 февраля. Российский трубоукладчик «Академик Черский» в воскресенье вечером покинул порт Находки и отправился в Сингапур. Ранее данное судно «Газпрома» рассматривалось как вариант для достройки газопровода «Северный поток — 2», работы по которому были приостановлены европейскими компаниями под угрозой санкций США.

В порту «Академик Черский» стоял с октября 2019 года. Однако, согласно данным навигационного портала Vesselfinder, судно покинуло место стоянки. 22 февраля оно должно прибыть в порт Сингапура, сообщает РИА Новости.

Ранее о возможном привлечении «Академика Черского» к окончанию строительства Северного потока-2» заявлял министр энергетики РФ Александр Новак. Он отмечал, что потребуется некоторое время на подготовку судна.

Напомним, в конце прошлого года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год. Он предусматривает санкции в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Президент РФ Владимир Путин указывал, что окончание строительства трубопровода будет отодвинуто на несколько месяцев, но выразил надежду, что газ будет запущен по трубе до конца года. Президент компании «Газпром» Алексей Миллер подчеркнул, что российская сторона сможет сама достроить «Северный поток — 2», но на это понадобится немного больше времени.

Американцы выступают против «Северного потока — 2», поскольку хотят поставлять Европе свой сжиженный природный газ. При этом цена на их ресурс в разы превышает стоимость на российский газ. Многие европейские страны высказались за строительство газопровода «Северный поток — 2», поскольку заинтересованы в бесперебойной поставке голубого топлива.

Проект российского газопровода предполагает строительство двух ниток газопровода через Балтийское море и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.