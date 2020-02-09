Палестинские радикалы выпустили ракету по Израилю из сектора Газа

Иерусалим, 9 февраля. Одна ракета, выпущенная палестинскими радикалами из сектора Газа, упала на территории Израиля. Атака произошла вечером в воскресенье, 9 февраля.

По информации пресс-службы израильской армии, запуск был замечен после срабатывания сигнала воздушной тревоги.

«После срабатывания сигналов воздушной тревоги некоторое время назад был засечен запуск одной ракеты из сектора Газа по израильской территории», – цитирует ТАСС заявление армии Израиля.

Напомним, последний раз израильская территория была подвержена ракетному обстрелу со стороны сектора Газа 1 февраля, пишет «Газета.ru».