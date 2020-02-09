Владимир, 9 февраля. Cпасатели локализовали пожар на мебельной фабрике во Владимирской области на площади 1,6 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Возгорание произошло в производственном помещении на мебельной фабрике, расположенной в городе Радужный Владимирской области. Согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших. В ликвидации пожара задействовано 35 человек и 12 единиц техники.

«Пожар локализован на площади 1600 квадратных метров. Предварительно без пострадавших», — говорится в сообщении МЧС РФ.

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Также стало известно о локализации пожара на лесоторговом складе в Ростове-на-Дону. Инцидент произошел на улице Врубовой.