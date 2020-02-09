Журавко назвал избиение женщины за русскую речь преступлением против человечности

Чудовищное преступление произошло в Киеве: несколько неизвестных сильно избили женщину, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения. У пострадавшей сломан нос и выбиты зубы, в тяжелом состоянии она была госпитализирована в больницу. Но самое ужасное — это причина, по которой дама получила свои увечья. Оказывается, она разозлила агрессоров тем, что посмела говорить на русском языке. История быстро получила мощный общественный резонанс. В частности бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко написал об этом на своей странице в социальной сети «Вконтакте». В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что подобные события способны окончательно расколоть украинское общество.

«Это же какими надо быть подонками, чтобы так бить женщину? — возмутился собеседник ФАН. — Причем видно, что дама ухоженная, не алкоголичка, как говорят некоторые. Да, не исключаю, что она могла быть подвыпившей, но ведь побили-то ее не за это, а за то, что говорила на русском языке!».

По словам политика, это преступление, уже отвратительное само по себе, вызывает еще больше ужаса тем, что было совершено на языковой почве. К сожалению, это далеко не первый такой случай.

«И во Львове такое происходило, и ранее в Киеве, и во многих других городах, — рассказал эксперт. — Джинн уже давно выпущен из бутылки».

Журавко заявил, что считает подобные случаи преступлениями против человечности.

«Украина превращается в очаг антисемитизма, пламя которого вскоре охватит ее целиком, — считает собеседник ФАН. — Все это следствие дегенеративного управления страной и баловства киевских властей с историей. Думаю, что увиденные нами проявления нетерпимости со временем будут только набирать обороты, поскольку, начиная с 2014 года, государство как может пытается столкнуть людей лбами на языковой почве. Украинцев разделяют и таким образом властвуют над ними».

Политик вспомнил широко распространенные на Украине лозунги «москаляку на гиляку» и «кто не скачет, тот москаль». По его словам, популяризация подобных кричалок сыграла свою роль и в произошедшем 9 февраля избиении невинной русскоязычной женщины.