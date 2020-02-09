Вишневский прогнал журналистов, задававших неудобные вопросы. ФАН-ТВ

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский провел творческий вечер для любителей бардовской песни, но с журналистами не стал общаться.

Бардовский вокал и песни о жизни прозвучали от депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского. Мотивы для души в перерывах от бурной деятельности. Буквально недавно Борис Лазаревич публиковал пост в Интернете о том, как трудится над поправками к Конституции России. По его мнению, на шею россиянам должны сесть еще 200 человек, депутат предлагает увеличить состав Государственной думы. Видимо, по-другому попасть туда парламентарий уже не надеется.

Ну а воскресный вечер Вишневский решил посвятить песне. Правда внимание прессы к своей персоне певца, мягко говоря, не обрадовало. Журналистов, которые начали задавать неудобные вопросы, в частности, о том, чьи интересы лоббирует депутат, когда тормозит проект реконструкции обрушившегося СКК «Петербургский», просто выгнал из зала.