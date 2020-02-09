Зарплату чиновников на Украине решили привязать к средней по стране

Киев, 9 февраля. В этом году государственный аппарат правительства Украины будет сокращен на 10 процентов. Кроме того, размер зарплаты министров и их заместителей планируется привязать к средней по стране. С такой инициативой выступил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Мы продолжаем оптимизировать государство. В этом году минимум на 10% мы сократим весь государственный аппарат. Большая экономия нами предусматривается за счет внедрения IT-инструментов», – заявил Гончарук.

Вместе с тем он отметил, что теперь сведения о размере зарплаты министров будут публиковаться ежемесячно. Однако, уровень выплат для чиновников, занимающих высшую должность в правительстве, пока обсуждается. На сегодняшний день есть решение о том, что она будет равняться от трех до пяти средних зарплат по стране. То есть от 1,2 до 2 тысяч долларов, сообщает РИА Новости.

Напомним, в конце января министр образования и науки Украины Анна Новосад пожаловалась на низкую зарплату, чем вызвала гнев со стороны жителей страны. Чиновница заявила, что ее зарплата в месяц составляет около 36 тысяч гривен, то есть 91 тысячу рублей. По ее мнению, этой суммы достаточно для жизни, но не хватает для того, чтобы содержать ребенка.

Как позже стало известно, чиновница в Киеве имеет в собственности квартиру. Об этом свидетельствуют изменения в ее имущественной декларации. Новое жилье площадью 46,6 квадратных метра в украинской столице Новосад приобрела в компании «Дисбуд». Цена объекта недвижимости составила 944 200 гривен, или 38 480 тысяч долларов.