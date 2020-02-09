Глава «Ленфильма» Юрченко сообщила, что съемки клипа Pussy Riot были прерваны из-за аварии

Санкт-Петербург, 9 февраля. Врио гендиректора киностудии «Ленфильм» Инесса Юрченко объяснила причины, по которым были прерваны съемки клипа панк-группы Pussy Riot.

Глава «Ленфильма» рассказала «Невским новостям», что съемочный процесс был приостановлен по техническим причинам.

«Это совершенно не имеет никакого отношения к полиции. Они (Pussy Riot. — Прим. ФАН) оформили заявку за 10 дней, приехали сегодня на студию, начали работать, а в 14 часов случилась авария на «Ленфильме», — сообщила Юрченко.

По ее словам, авария на внутренних электросетях пока не устранена, подача электричества не восстановлена, главный инженер устанавливает причины случившегося.

«Нет там никакой истории. Люди пришли, начали работать, завезли свои костюмы. Случился технический сбой», — заключила руководитель киностудии.

Представители «Ленэнерго» подтвердили факт неполадок на «Ленфильме». По информации компании, в городских сетях перебоев не наблюдается, перерывы в подаче электроэнергии вызваны повреждением во внутренних сетях «Ленфильма».

Ранее участница Pussy Riot Надежда Толоконникова заявила, что творческий процесс был якобы сорван полицейскими. Она рассказала, что правоохранители взяли объяснение с коллектива, а после их ухода будто бы отключили электричество.