Москва, 9 февраля. Подключение к судебному процессу по факту крушения рейса МН17 частного детектива из Германии Йозефа Реша может существенно поменять ход дела и поставить под сомнение официальную версию.
Как передает «Политэксперт», Реш провел собственное расследование и пришел к выводу о несостоятельности официальной версии.
По словам детектива, он знает имена реальных виновников авиакатастрофы и имеет неопровержимые доказательства их причастности.
В такой ситуации потенциальный вызов Реша в суд и его показания представляются своеобразным катализатором, который покажет хотят ли в Европе установить правду о трагедии или судебное разбирательство является частью информационной войны.
Напомним, Boeing малазийских авиалиний, совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на территории Донбасса в июле 2014 года. В результате трагедии погибли все 298 пассажиров и членов экипажа.
Спустя годы авиакатастрофа остается предметом для политических спекуляций и безосновательных обвинений в трагедии России и республик Донбасса. Следственная группа так и не предоставила конкретные улики, доказывающие виновность тех или иных лиц.
Ранее бывший сотрудник СБУ рассказал о секретной командировке зенитно-ракетного дивизиона ВСУ из Мариуполя в зону АТО. По его словам, перемещение войск произошло накануне падения Boeing, передавало Федеральное агентство новостей.