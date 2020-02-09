Москва, 9 февраля. Подключение к судебному процессу по факту крушения рейса МН17 частного детектива из Германии Йозефа Реша может существенно поменять ход дела и поставить под сомнение официальную версию.

Как передает «Политэксперт», Реш провел собственное расследование и пришел к выводу о несостоятельности официальной версии.

По словам детектива, он знает имена реальных виновников авиакатастрофы и имеет неопровержимые доказательства их причастности.

В такой ситуации потенциальный вызов Реша в суд и его показания представляются своеобразным катализатором, который покажет хотят ли в Европе установить правду о трагедии или судебное разбирательство является частью информационной войны.

Напомним, Boeing малазийских авиалиний, совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на территории Донбасса в июле 2014 года. В результате трагедии погибли все 298 пассажиров и членов экипажа.

Спустя годы авиакатастрофа остается предметом для политических спекуляций и безосновательных обвинений в трагедии России и республик Донбасса. Следственная группа так и не предоставила конкретные улики, доказывающие виновность тех или иных лиц.

Ранее бывший сотрудник СБУ рассказал о секретной командировке зенитно-ракетного дивизиона ВСУ из Мариуполя в зону АТО. По его словам, перемещение войск произошло накануне падения Boeing, передавало Федеральное агентство новостей.